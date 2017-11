Borse Europa attese in calo su debolezza Asia, Wall Street

LONDRA, 13 novembre (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in calo la seduta odierna. Le massicce vendite a Wall Street e la giornata fiacca sulle piazze asiatiche segnano l‘inizio di una giornata che vede l‘annuncio dei dati relativi al pil di Francia e Germania.

I bookmaker finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico .FTSE apra in calo fino a 12 punti, il Dax tedesco .GDAXI in ribasso fino a 14 punti e il Cac francese .FCHI in calo fino a 25 punti.

Il benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso ieri poco mosso a +0,10%.