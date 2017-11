Borse europee attese in crescita dopo analisi positiva Fed

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese in crescita , estendendo i guadagni di ieri dopo che la Fed ha detto di vedere segnali di un‘economia Usa più stabile.

I bookmaker finanziari a Londra prevedono che il FTSE 100 .FTSE apra in crescita tra i 12 e i 18 punti, il DAX .GDAXI in salita tra 18 e 21 e che il CAC-40 .FCHI parta tra un punto in meno e 15 punti positivi.

La Fed ha detto ieri che l‘economia a stelle e strisce sta mostrando segnali di stabilizzazione dopo due anni dall‘inizio della più grande crisi finanziairia da decadi.

Nella notte è cresciuto il mercato americano e il Nikkei sta guadagnando circa l‘1%. Alti anche i prezzi delle commodities, con il greggio CLc1 sopra i 70 dollari al barile.

Occhi puntati sui risultati di Anheuser-Busch InBev (ABI.BR), la più grande fabbrica di birra al mondo, Prudential (PRU.L) e Wall-Mart (WMT.N) negli Usa.

Il Pil della zona euro per il secondo trimestre fornirà un altro indicatore della situazione economica dell‘area.

In Europa il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha concluso la seduta di mercoledì in calo dello 1,1% a 942,06 punti.