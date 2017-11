BORSE EUROPA - Banche pesano su piazze europee ancora in calo

indici chiusura

alle 15,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.384,11 -1,56 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.188,33 -1,71 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 298,24 -3,94 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 362,00 -1,93 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 243,99 -1,33 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - Le borse europee hanno esteso le perdite a metà della seduta sui ribassi dei bancari penalizzati dai rinnovati timori sull‘impatto della crisi dei mutui subprime, e reagiscono poco ai dati relativi alle vendite al consumo Usa del mese di luglio, in linea con le attese.

A guidare i ribassi i titoli bancari, sulla scia delle perdite registrate dai titoli finanziari americani dopo che JPMorgan Chase ( JPM.N

L‘indice europeo dei titoli bancari .SX7P scende del 3,9% con Barclays ( BARC.L DBKGn.DE

Tra i singoli indici l‘inglese FTSE 100 .FTSE perde l‘1,19%, il tedesco Dax .GDAXI lo 1,65% e il francese Cac 40 .FCHI lo 1,70%.

Tra i titoli in evidenza:

* ING ING.AS cede intorno all‘1% dopo i risultati del secondo trimestre largamente migliori delle attese degli analisti. Tuttavia pesano sul titolo i timori dell‘esposizione della banca alla crisi dei mutui subprime.

* Il gruppo real estate HYPO HRXG.DE cede il 4,83% dopo aver annunciato che potrebbe affrontare ulteriori svalutazioni nella seconda metà dell‘anno. Il gruppo ha riportato risultato del semestre in linea con le attese.

* ZURICH FINANCIAL SERVICES ZURN.VX in calo del 2,09% dopo avere annunciato nel primo semestre utili netti per 2,68 miliardi di dollari, in linea con le previsioni degli analisti, e di essere in grado di ottenere i propri obiettivi di efficienza.

* Sul fronte positivo spunti positivi tra i titoli minerari sulla scorta dei rialzi dei prezzi dei metalli. Nel settore Rio Tinto ( RIO.L BLT.L

* In crescita anche il settore delle utilities con EON ( EONGn.DE

* L‘azienda che opera nel settore nucleare British Energy BGY.L sale dello 0,9% dopo aver annunciato “di continuare a parlare di una possibile acquisizione” con la concorrente EDF ( EDF.PA