BORSE EUROPA - Indici ancora in rialzo, sostegno da banche

alle 16,35 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.248,48 +0,79 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.151,93 +1,02 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 291,65 +0,16 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 354,32 +2,56 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 221,73 +0,96 304,27 -------------------------------------------------------------

PARIGI, 12 settembre (Reuters) - Le borse europee ampliano i guadagni, recuperando rispetto ai livelli segnati dopo l‘annuncio dei dati diffusi dal governo Usa che hanno mostrato vendite in calo per il mese di agosto, riaccendendo i timori per le spese dei consumatori. Wall Street ha reagito negativamente all‘ondata di dati, e scambia in ngativo.

Alle 16,35 il FTSEurofirst .FTEU3 sale dell‘1,02 % a 1.151,93 punti, accrescendo i guadagni rispetto ai livelli precedenti rispetto ai dati Usa.

Balza il settore bancario, sostenuto dalla speranza che il colosso americano Lehman LEH.N venga ceduto.

Il Financial Times ha indicato oggi tra i possibili acquirenti Bank of america

In agosto, le vendite al dettaglio Usa sono diminuite dello 0,3%, dopo un dato di luglio rivisto al ribasso a -0,5% da -0,1%. Il consensus era di +0,2%.

L‘indice generale dei prezzi alla produzione è sceso ad agosto dello 0,9%, in maniera più significativa rispetto alle attese, il più grande calo da due anni a questa parte.

L‘indice della fiducia elaborato dall‘università del Michigan mostra invece un balzo a 73,1 in settembre da 63,0 di agosto, contro un consensus di 64,0.

Per quanto riguarda le singole piazze, Londra .FTSE sale dell‘1,02%, Francoforte .GDAXI dello 0,35%, mentre Parigi .CAC avanza dell‘1,18%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Maglia rosa del paniere europeo minerario .SXPP grazie al balzo dei prezzi delle materie prime. BHP BILLITON

* Bene anche il settore petrolifero .SXEP, che guadagna il 2,39% con TULLOW OIL

* Sul fronte dei ribassi il settore auto .SXAP, che lascia sul tappeto oltre l'1%, appesantito da RENAULT