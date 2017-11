Borse Europa, apertura vista contrastata, attesa trimestrali

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Le aspettative per le borse europee sono per un‘apertura contrastata, dopo la chiusura ai massimi dele ultime tre settimane di ieri.

Gli investitori incassano una serie di trimestrali di peso, riferimenti per l‘andamento complessivo del settore e dell‘economia, tra le quali Edf (EDF.PA), Telefonica (TEF.MC) e InBev (ABI.BR).

I bookmaker finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico .FTSE apra in calo fino a 10 punti, il Dax tedesco .GDAXI in rialzo fino a 6 punti e il Cac francese .FCHI in ribasso fino a 9 punti.

Il benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso ieri guadagnando lo 0,36%.