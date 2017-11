BORSE EUROPA - Indici contrastati, bene telco, automobile

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.871,79 -0,32 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.012,52 -0,13 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 233,18 -0,32 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 319,85 -0,48 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 182,37 -0,18 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Le borse europee aprono contrastate, registrando oscillazioni limitate in prossimità della parità con una lieve tendenza negativa.

Alla voglia dei mercati di tornare all‘intonazione positiva che ha caratterizzato la maggior parte delle ultime sedute fa da contrappunto la giornata sotto tono delle borse asiatiche. La risultante è un clima prudente in attesa di nuovi spunti.

Intorno alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in lieve calo a -0,32%, mentre sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese sale dello 0,04%, il Cac-40 francese .FCHI cede lo 0,25% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,20%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene il settore auto, con lo stoxx .SXAP a +0,5% sull‘ottimismo generato dall‘innalzamento delle previsioni 2009 del secondo competitor continentale, PSA PEUGEOT CITROEN ( PEUP.PA MICP.PA

* L‘innalzamento della guidance annuale e della previsione di dividendi lancia BRITISH TELECOM ( BT.L

* Piatto il settore bancario, dove spiccano in negativo gli istituti irlandesi. In attesa del voto parlamentare di stasera per l‘istituzione della “bad bank” che metterà le banche al riparo a spese dei contribuenti, i dipendenti pubblici minacciano di bloccare il paese per protesta. Bank of Ireland BKIR.I cede il 3,5%, ALLIED IRISH BANKS ( ALBK.I

* Nel resto del settore, deboli le francesi con BNP PARIBAS ( BNPP.PA SOGN.PA LLOY.L BARC.L

* Volano intorno ai quattro punti percentuali di rialzo sulle voci di fusione IBERIA IBLA.MC e BRITISH AIRWAYS BAY.L, nonostante le interessate prendano tempo e spieghino che non c’è ancora nulla di deciso.