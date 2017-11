BORSE EUROPA - Indici confermano rialzo dopo buon trim3 Philips

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.919,97 +1,31 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.008,11 +1,01 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 236,25 +0,82 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 306,77 +1,12 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 196,75 +2,17 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 12 ottobre (Reuters) - Netto rialzo per le borse europee che confermano nel pomeriggio i buoni risultati della mattina, testando le resistenze e spingendo l‘indice di riferimento europeo sui massimi di seduta dal 23 settembre.

A rinsaldare la fiducia nei mercati è stata la trimestrale sopra le attese di Philips Electronics ( PHG.AS

“Al momento stiamo testando le resistenze, ma per riavviare una tendenza rialzista servono buoni risultati trimestrali”, commenta David Thebault di Global Equities. “Nel complesso credo che questa stagione (di risultati) sarà forte”.

Intorno alle 15,45 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna l‘1% circa, mentre l‘inglese Ftse 100 .FTSE è a +1,14%, il francese Cac-40 .FCHI a +1,2% e il Dax tedesco .GDAXI a +1,44%. Tra i comparti migliori spiccano auto .SXAP a +1,77% e tecnologici .SX8P a +2,17%.

Wall Street ha aperto in positivo in una seduta caratterizzata da scambi contenuti per le festività del Columbus Day.

I titoli in evidenza oggi:

* Viaggia sopra il 7% l‘olandese PHILIPS ( PHG.AS SIEGn.DE

* Il comparto bancario consolida il rialzo con l‘indice di settore in ripresa del 171% dal minimo toccato a marzo. Cede invece lo 0,8% BARCLAYS ( BARC.L