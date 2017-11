BORSE EUROPA - Indici in progresso, bene auto, tech e energetici

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.908,22 +0,09 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.005,12 +0,7 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 235,80 +0,64 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 305,34 +0,65 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 195,90 +1,75 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 12 ottobre (Reuters) - Le borse europee avanzano nei primi scambi della mattina, con le auto e tech tra i migliori del paniere.

Ad aiutare i listini anche Philips Electronics ( PHG.AS

Bene anche energetici sulla scia del greggio che guadagna quasi l‘1% sul Nymex CLc1, scambiando oltre 72 dollari al barile.

“C’è un po’ di entusiasmo sui mercati, basato sull‘idea che i dati societari saranno positivi”, commenta Justin Urqhart Stewart, direttore di Seven Investment Managment.

Intorno alle 10,15 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,7% a 1.005, 12. Bene anche Ftse 100 .FTSE, che guadagna lo 0,77%, il Cac-40 .FCHI in progresso dello 0,83% e Dax .GDAXI che guadagna l‘1,25%.

Oggi la borsa di Tokyo è rimasta chiusa per una festa nazionale e la maggior parte dei mercati americani non apriranno per il Columbus Day.

I titoli in evidenza oggi:

* Vola di oltre il 6% il gruppo olandese PHILIPS ELECTRONICS PHS.AS al massimo da un anno, dopo aver annunciato risultati che superano le attese degli analisti. Il titolo è il migliore del paniere blue chip della borsa di Amsterdam .AEX, in progresso dell‘1,13%.

* Migliori del paniere i tecnologici .SX8P, in progresso dell‘1,45. A guidare i rialzi l‘olandese ASML ( ASML.AS INTC.O 2330.TW

* Il settore auto .SXAP è il migliore del paniere europeo, aiutato da FIAT FIA.MI in progresso del 5,61% sulla scia delle prospettive per Chrysler, già ventilate venerdì. Bene anche PEUGEOT ( PEUP.PA RENA.PA PSHG_p.DE VOWG.DE

* In denaro anche gli energetici .SXEP sulla scia del buon andamento del greggio CLc1, in progresso di quasi l‘1%. BG Group BG.L, BP ( BP.L TOTF.PA

* Avanza del 2,5% TELECOM SYSTEMS ITL.L dopo l‘annuncio di un utile ante imposte per il 2009 che supera le attese dei mercati.

* In progresso del 2,8% CIMENT FRANCAIS CMFP.PA dopo che Natixis Securities ha migliorato il giudizio a “accumulate” da “underweight” e portato il target price da 75 a 95 euro.