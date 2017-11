BORSE EUROPA - Indici in rialzo sulla scia di auto e energetici

indici chiusura

alle 1600 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.430,08 +0,65 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.209,40 +0,87 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 311,84 +1,55 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 367,88 +1,35 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 246,77 +1,83 249,25 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 11 agosto (Reuters) - Le borse europee si muovono in territorio positivo dopo aver toccato in mattinata i massimi di oltre sei settimane. A sostenere le piazze europee, rimaste in positivo nonostrante l‘avvio in ribasso di Wall Street, gli acquisti sui titoli del settore auto, favoriti da un dollaro più forte. Aiuta le borse il lieve progresso dei prezzi del greggio sulle notizie del conflitto tra Russia e Georgia.

Le azioni del settore auto hanno tratto beneficio dall‘euro debole EUR= che si attesta a 1,4981 dollari dopo che la scorsa settimana ha registatro il calo settimanale più consistente da quando è stato introdotto nel 1999.

“Un dollaro più forte e un euro più debole sarebbero un sollievo per un settore sotto assedio come quello delle auto”, ha scritto Morgan Stanley in una nota destinata ai clienti.

“Indichiamo Bmw come la società più esposta al dollaro come percentuale di utili e con una fragile politica di hedging attualmente in atto, creando il potenziale per un maggior beneficio nel 2009”, ha aggiunto la banca d‘affari americana.

L‘indice del settore auto europeo .SXAP guadagna oltre il 2,2%. A guidare i rialzi PORSCHE PSHG-P.DE, in progresso del 4,9% , BMW ( BMWG.DE DAIGn.DE

Anche l‘indice europeo dei titoli finanziari .SX7P cresce intorno all‘1,5%, supportato dal +17,4% registrato dalla banca francese NATIXIS ( CNAT.PA

A guidare i rialzi anche la banca svizzera UBS UBSN.VX, in progresso del 3,1% sulla scia della notizia che il costo del buyback dei debt securities non supererà i 900 milioni di dollari. La banca svizzera renderà noti domani i propri risultati per il secondo trimestre.

Attorno alle 17,00 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst .FTEU3 è in rialzo dell‘1,01% a 1.211,11 punti.

Tra i singoli indici l‘inglese FTSE 100 .FTSE sale dello 0,67%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,32% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,48%.

Tra i titoli in evidenza:

* Crescono i titoli energetici, con in testa BP ( BP.L RDSa.L TOTF.PA