BORSE EUROPA - Indici in rialzo, acquisti su auto, minerari

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.425,38 +0,50 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.207,21 +0,68 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 309,34 +0,74 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 368,73 +1,59 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 246,03 +1,55 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo ai massimi di oltre sei settimane sostenute dal recupero dei prezzi del greggio sulle notizie del conflitto tra Russia e Georgia e dagli acquisti sulle auto favorite dalla debolezza dell‘euro.

Nonostante il guadagno di 1,60 dollari al barile le quotazioni del petrolio rimangono ancora sotto i 117 dollari, ben sotto i massimi storici di 147 dollari raggiunti il mese scorso.

“I fattori chiave di questo rimbalzo dell‘azionario sono il calo sia dell‘euro che dei prezzi del petrolio”, commenta Marc Touati, economista a Global Equities a Parigi.

Acquisti anche tra i bancari con UBS UBSN.VX in testa al comparto con un guadagno del 4% circa.

Attenzioni rivolte anche al settore minerario dopo la notizia che la società kazaka Kazakhmys ( KAZ.L

Sempre nel comparto, indiscrezioni stampa parlano dell‘intenzione del gruppo basato in Svizzera Xstrata XTA.L di raccogliere oltre 5 miliardi di sterline finalizzate all‘offerta ostile da 10 miliardi di dollari per la rivale sudafricana Lonmin.

Attorno alle 10,00 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst .FTEU3 è in rialzo dello 0,68% a 1.207,21 punti.

Tra i singoli indici l‘inglese FTSE 100 .FTSE sale dello 0,59%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,3% e il francese Cac 40 dello 0,38%.

Tra i titoli in evidenza:

* TNT NV TNT.AS guadagna il 3,4% dopo che secondo una fonte Reuters il gruppo numero due in Europa nelle spedizioni e logistica è in colloqui con la concorrente Usa United Parcel Service. Le trattative sarebbero in fase iniziale, ha specificato la fonte.

* DSG International DSGI.L sale del 2,7% dopo che il Sunday Telegraph ha scritto che il gruppo di distribuzione di prodottti dell‘elettronica ha incaricato Citigroup di studiare una possibile cessione delle sue catene di vendita in Italia e Spagna.

* SMURFIT KAPPA ( SKG.I