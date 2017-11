PARIGI, 11 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese contrastate in avvio di seduta a causa dei timori legati alla crisi del credito che hanno offuscato l‘impatto positivo della debolezza dell‘euro sulle società esportatrici.

I bookmaker finanziari o spreadbetter a Londra si aspettano che l‘indice Ftse 100 apra da piatto a in rialzo di 7 punti, mentre il Dax tedesco è atteso in calo fra 6 e 9 punti e il Cac-40 francese in rialzo fra 4 e 5 punti.