BORSE EUROPA - Indici ancora negativi ma in recupero da minimi

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.265,69 -0,11 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 803,17 -0,34 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 132,61 -0,87 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 281,96 +0,12 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 157,08 -0,58 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 11 febbraio (Reuters) - Borse europee in lieve calo nel pomeriggio, sopra i minimi di giornata, grazie anche all‘avvio positivo del mercato Usa.

Ieri Wall Street e l‘Europa hanno chiuso in forte ribasso dopo l‘annuncio del piano Usa per le banche che ha deluso per la mancanza di dettagli. “Mancavano dettagli su come i prezzi delle case possono smettere di scendere e su come le banche riusciranno a risolvere i problemi legati ai loro asset a rischio”, dice Bernard McAlinden, gestore di di NCB Stockbrokers, secondo cui è “giustificabile” l‘insoddisfazione del mercato.

Secondo Peter Dixon, invece, economista di Commerzbank a Londra, la reazione del mercato è stata esagerata. “Questo piano non è una panacea che guarirà nel breve termine i malati dell‘economia Usa, è un piano a lungo termine”, dice. “Questo è un mercato che si muove sulle emozioni e non sui fatti”, aggiunge.

Intorno alle 16 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,37% circa mentre, tra i singoli listini, l‘indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,3%, il Cac francese .FCHI è piatto e il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,15%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra bancari ancora prevalentemente in calo, riemerge CREDIT SUISSE CSGN.VX, in rialzo dopo una mattina pesante seguita all‘annuncio della peggiore perdita d‘esercizio della storia dell‘istituto.

* In lieve progresso BNP PARIBAS ( BNPP.PA

* Pesanti gli assicurativi con AXA ( AXAF.PA

* Piovono gli acquisti su SANOFI-AVENTIS ( SASY.PA

* Bene RIO TINTO ( RIO.L

* Sale ARCELOR MITTAL ISPA.AS, che ha previsto una partenza molto debole per il 2009, ma ha abbattuto con successo il debito dopo che un eccezionale rallentamento ha spinto in rosso il quarto trimestre dell‘anno scorso.

* Resta ben comprato il gruppo di detersivi RECKITT BENCKISER ( RB.L

* In deciso calo DANONE ( DANO.PA

* Giù la tedesca Hypo Real Estate HRXG.DE (-7,8%), che ha annunciato l‘utilizzo di altri 10 miliardi di euro di garanzie dal fondo governativo di sostegno alle banche, arrivando così a un totale di garanzie ottenute dallo Stato di 52 miliardi di euro.