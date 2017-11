Borse Europa impostate su ripresa rally

LONDRA, 11 novembre (Reuters) - Le aspettative per le borse europee sono per una ripresa del rally interrotto dalla correzione di ieri, dopo la notizia dei buoni dati macroeconomici in arrivo da Pechino.

La produzione industriale cinese ha stabilito a ottobre il record degli ultimi 19 mesi, indicando che il gigante asiatico dovrebbe essersi lasciato la crisi definitivamente alle spalle.

I bookmaker finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico .FTSE apra in rialzo fino a 16 punti (ovvero fino allo 0,3%), il Dax tedesco .GDAXI fino a 19 punti (+0,3%) e il Cac francese .FCHI in avanti fino a 13 punti (+0,3%).

Il benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso ieri cedendo lo 0,2%.