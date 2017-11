BORSE EUROPA - Indici in rialzo con petroliferi e bancari

indici chiusura

alle 10,25 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.516,74 +1,51 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 883,25 +1,57 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 185,39 +1,83 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 312,49 +2,04 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 176,58 +1,08 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Borse europee ben comprate stamani con gli energetici in grande spolvero - dopo che il greggio ha superato i 70 dollari al barile - e i bancari sostenuti dal via libera concesso dal Tesoro americano al rimborso degli aiuti di stato del Tarp. Una volta riacquistate le loro azioni “preferred” dal governo gli istituti di credito statunitensi saranno liberi da vincoli su stipendi, dividendi e buy-back.

Intorno alle 10,25 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l‘1,4%, mentre sulle singole piazze il Ftse 100 .FTSE sale dell‘1,45%, il Cac-40 .FCHI dell‘1,3% e il Dax .GDAXI dell‘1,6%.

Il benchmark europeo è in rialzo del 37% circa dai minimi storici toccati il 9 marzo, grazie alla maggiore fiducia sulle prospettive di una ripresa dell‘economia.

Tra i titoli in evidenza:

* In un mercato che torna sui titoli ciclici, fiducioso che il peggio per l‘economia sia passato, difensivi come i farmaceutici restano indietro: SANOFI-AVENTIS ( SASY.PA

* Rialzo a doppia cifra anche oggi per ARCANDOR ( AROG.DE

* Un upgrade a “overweight” da “underweight” di HSBC dà slancio al titolo ADIDAS ADSG.DE.

* Sotto pressione, in controtendenza, PAGES JAUNES PAJ.PA dopo che Exane Bnp Paribas ha declassato il titolo a “neutral” fa “outperform” confermando il prezzo obiettivo a 8 euro.