BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano materie prime, giù banche

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.308,99 -1,70 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 818,14 -1,44 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 134,22 -2,28 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 286,77 -1,66 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 160,00 -2,30 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 febbraio (Reuters) - Borse europee in calo a inizio seduta, messe sotto pressione dal ribasso del settore delle materie prime sui persistenti timori di una flessione della domanda di metalli e petrolio; si girano in negativo anche le banche, con UBS UBSN.VX in altalena dopo la diffusione dei risultati.

Intorno alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,4% dopo il contenuto rialzo di ieri mentre, tra i singoli listini, l‘indice Ftse 100 britannico .FTSE scende dell‘1,69%, il Cac francese .FCHI perde l‘1,67% e il Dax tedesco .GDAXI arretra dell‘1,82%.

Tra i titoli in evidenza: * Scendono i titoli minerari, con BHP BILLITON ( BLT.L AAL.L VED.L ANTO.L RIO.L

* UBS cede il 2,6% dopo un ottovolante che l‘ha portata anche in rialzo di circa il 6%. La banca ha annunciato una perdita netta nel quarto trimestre di 8,1 miliardi di franchi svizzeri, deludendo le attese, e ha previsto tagli per altri 2.000 dipendenti.

“Nel complesso i numeri di UBS sembrano deludenti”, dice Chris Hossain di ODL Securities che nota però anche il dato positivo dei flussi netti giunti dalle divisioni di wealth e asset management.

* Anche le altre banche si sono girate in negativo, con Dexia ( DEXI.BR LLOY.L RBS.L

* Buon rialzo per la società del Bluetooth CSR CSR.L sulle notizie dell‘acquisizione, carta contro carta, di SiRF SIRF.O e di un contratto vinto con Nokia NOK1.HE, che hanno messo in secondo piano risultati trimestrali sulla parte bassa degli obiettivi.

* Cede quasi il 5% la società tecnologica tedesca Singulus SNGG.DE dopo che i risultati preliminari sull‘intero esercizio hanno mostrato un andamento debole dei nuovi ordini nel quarto trimestre.