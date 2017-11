BORSE EUROPA - Indici in ribasso, giù banche, auto, commodities

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.685,89 -0,74 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 943,46 -0,72 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 220,41 -0,65 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 291,68 -0,48 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 177,38 -0,36 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 10 agosto (Reuters) - Le borse europee si muovono in territorio negativo negli scambi del pomeriggio su prese di profitto da parte degli investitori, dopo che nella precedente seduta il benchmark europeo .FTEU3 ha toccato il massimo da 9 mesi. A pesare sui listini anche l‘avvio con il segno meno di Wall Street.

Gli energetici sono tra i peggiori del paniere europeo, sulla scia del calo del greggio CLc1 sotto i 71 dlr/barile, in rosso anche il settore automotive e le banche, che ritracciano dopo i recenti guadagni.

Gli analisti avevano prospettato un mercato imprigionato in un ampio trading range durante la pausa estiva, ma il trend generale rimane positivo sulla scia di risultati societari migliori delle attese e dati macroeconomici incoraggianti a livello globale.

“Se si guarda alle prossime settimane, il periodo dell‘anno suggerisce che l‘ottimismo manifestato di recente sarà soggetto ad un breve test una volta che gli stimoli positivi provenienti dalla stagione delle trimestrali abbiano esaurito il loro effetto”, commenta Gerard Schwarz, capo del settore equity di UniCredit.

“I ribassi dovrebbero rimanere, in ogni caso, contenuti e di breve durata. Raccomandiamo di sfuttare i ribassi per incrementare le proprie posizioni in azionario”, aggiunge.

Alle 15,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,72%. Tra le singole piazze l‘inglese Ftse .FTSE cede lo 0,57%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,95%, il francese Cac 40 .FCHI lo 0,73%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche .SX7P cedono lo 0,64%, con LLOYDS ( LLOY.L

* In calo anche gli energetici .SXEP, sulla scia della flessione dei prezzi del greggio CLc1, che a New York vale circa 71 dlr/barile. ROYAL DUTCH SHELL ( RDSa.L TOTF.PA STL.OL REP.MC

* Male anche i minerari .SXPP, che cedono quasi il 3%, con ANGLO AMERICAN ( AAL.L BLT.L ANTO.L

XSTRATA XTA.L cede il 3,88% dopo che domenica ha annunciato che starebbe trattando al vendita di una quota maggioritaria di miniere in Sud Africa.

RIO TINTO scende del 3,55% dopo che la Cina ha accusato di spionaggio la big dell‘oro e del ferro, come ha riportato la versione online di una rivista cinese.

* Sul fronte dei ribassi anche il settore auto .SXAP che cede il 2,88%, appesantito da VOLKSWAGEN ( VOWG.DE DAIGn.DE PSHG_p.DE

* Sugli scudi invece l‘assicurativo FRIENDS PROVIDENT FP.L, in progresso di oltre il 6% dopo che la società ha annunciato trattative in corso per la cessione alla concorrente RESOLUTION RSL.L (-0,28%) per 1,9 miliardi di sterline.