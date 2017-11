Borse europa viste in netto rialzo su auto Usa

FRANCOFORTE, 10 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in netto rialzo, sulla scia della borsa giapponese che oggi è salita ai massimi del mese nella speranza che i governi dei vari paesi lancino pacchetti di stimolo fiscale e salvino il settore automobilistico in crisi.

Gli spreadbetter finanziari prevedono per il britannico FTSE 100 .FTSE un‘apertura positiva tra i 7 e i 10 punti, per il tedesco DAX .GDAXI e per il francese CAC .FCHI un avvio di seduta in rialzo, rispettivamente tra i 4 e i 13,2 punti e tra i 3,5 e i 5 punti.

L‘accordo raggiunto ieri negli Stati Uniti per il salvataggio delle compagnie automobilistiche potrebbe dare forza oggi ai titoli auto europei, mentre i mercati asiatici sono balzati nella speranza di aiuti governativi a settori chiave come quello dei tecnologici.