BORSE EUROPA - Indici positivi su Cina, balzo materie prime

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.682,91 +3,07 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 941,14 +2,89 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 199,59 +1,51 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 311,55 +4,08 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 174,02 +3,45 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo dopo l‘annuncio del piano cinese di stimolo all‘economia da quasi 600 miliardi di euro, che sostiene anche i titoli legati alle materie prime.

Alle 9,35 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale del 2,89% a 941,14, il DJ Stoxx European delle materie prime .SXPP balza del 10,8% sulla scia dei metalli.

Il greggio CLc1 sale di oltre il 4% a quota 63,50 dollari al barile.

“I mercati si sono fissati sulle attese per forti cali dei tassi e pacchetti di stimolo fiscale perchè le pressioni cicliche sul fronte inflazione sono sparite, a causa della tendenza strutturale verso la disinflazione”, dice Bernard McAlinden, strategist di NCB Stockbrokers a Dublino.

Tra i titoli in evidenza:

Total ha detto di non essere interessata ad acquistare una quota della spagnola Repsol, perchè un‘eventuale operazione non rispecchia i criteri di investimento della società, ha detto l‘AD Christophe de Margerie, in un‘intervista a La Tribune. Le voci di mercato dicono che Total poteva acquistare il 20% di Repsol in mano a Sacyr Vallehermoso.

Rio Tinto sale dopo che ha pesato sul titolo un drammatico calo della produzione di acciaio. La società ridurrà le consegne di acciaio fino a 20 milioni di tonnellate nel 2008 nella speranza di un miglioramento dell‘attività produttiva in Cina il prossimo anno.