BORSE EUROPA - Indici positivi ma sotto massimi, su oil e tech

indici chiusura

alle 16,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.480,43 +0,48 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 869,95 +0,56 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 182,43 +0,80 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 307,00 +1,04 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 174,93 +1,92 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 9 giugno (Reuters) - Borse europee in rialzo anche se sotto i massimi di giornata dopo l‘avvio tranquillo di Wall Street.

Il tono si era infiacchito già nell‘ultima parte della mattina a causa di dati macro deboli in Germania, dove la produzione industriale è scesa inaspettatamente dell‘1,9% su mese in aprile.

Intorno alle 16,20 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,55%, mentre sulle singole piazze il Ftse 100 .FTSE sale dello 0,23%, il Cac-40 .FCHI dello 0,3% e il Dax .GDAXI dello 0,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene i titoli energetici con il greggio tonico CLc1 sopra i 69 dollari il barile. BP ( BP.L TOTF.PA

* Acquisti sui tecnologici, ispirati dal miglioramento delle stime di utile e ricavi del colosso dei chip per cellulari Texas Instruments TXN.N per il secondo trimestre, dopo vendite superiori alle attese. La notizia dà sprint soprattutto alla leader mondiale dei telefonini NOKIA NOK1V.HE (+4%), con ricadute positive anche su produttori di semiconduttori come STMicro ( STM.PA IFXGn.DE

*Positive le banche con SANTANDER ( SAN.MC BNPP.PA AROG.DE