Borse europee attese in rialzo, visti acquisti titoli sui minimi

LONDRA, 9 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo in un mercato che cercherà occasioni di acquisto tra i titoli maggiormente penalizzzati nelle ultime sedute di ribassi, secondo i trader.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 .FTSE apra in crescita tra 35 e 41 punti, il DAX .GDAXI tra 6 e 16 punti e il CAC-40 .FCHI tra piatto e 9 punti in rialzo.

L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è scivolato ieri ai minimi di chiusura di quasi cinque anni nonostante il taglio dei interesse concertato dalla principali banche centrali.

La borsa Usa è scesa per le sesta seduta consecutiva mentre a Tokyo l‘indice Nikkei è sceso in terreno negativo dopo i rialzi di oltre il 2% nel corso della seduta.

In Italia il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che consente in caso di bisogno la ricapitalizzazione delle banche italiane colpite dalla crisi e istituisce un fondo di salvaguardia di secondo grado dei depositi bancari.