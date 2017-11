BORSE EUROPA-In recupero stamani, Nokia guida tech dopo stime TI

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.492,68 +0,98 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 872,53 +0,86 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 181,81 +0,45 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 308,09 +1,4 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 174,87 +1,88 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 9 giugno (Reuters) - Tecnologici ed energetici guidano il rimbalzo odierno delle borse europee, dopo che ieri l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha lasciato sul terreno lo 0,8%.

Intorno alle 10,30 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna circa un punto percentuale. Sulle singole piazze Ftse 100 .FTSE sale dello 0,5%, Cac-40 .FCHI dello 0,6% e Dax .GDAXI +0,5%.

“Il rally di primavera ha creato un grosso divario di valutazione fra ciclici e difensivi. Ma il mercato adesso sta entrando in una fase di consolidamento e dovremmo vedere una rotazione a favore di utility, farmaceutici e simili”, ha detto Jacques Henry, analista di Louis Capital Markets a Parigi.

Tra i titoli in evidenza:

* Gli acquisti sui tecnologici sono ispirati dal miglioramento delle stime di utile e ricavi del colosso dei chip per cellulari Texas Instruments TXN.N per il secondo trimestre, dopo vendite superiori alle attese. La notizia dà sprint soprattutto alla leader mondiale dei telefonini NOKIA NOK1V.HE, con ricadute positive anche su produttori di semiconduttori come STMicro ( STM.PA IFXGn.DE AROG.DE

* AIR FRANCE KLM ( AIRF.PA

* I petroliferi beneficiano dell‘allungo del greggio CLc1 a circa 69 dollari il barile in vista del dato sulle scorte settimanali negli Stati Uniti, attese in ridimensionamento. Nel comparto, HERITAGE OIL HOIL.L riceve una spinta ulteriore dall‘annuncio della fusione con la turca Genel Energy.