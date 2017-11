Borse Europa viste in positivo dopo cinque sedute in calo

FRANCOFORTE, 9 luglio (Reuters) - Le borse europee sono impostate in positivo in apertura, dopo cinque sedute consecutive con il segno meno, sulla scia di Dow Jonese e Nasdaq che ieri hanno terminato in rialzo.

I bookmaker finanziari prevedono per il Ftse 100 .FTSE un avvio in progresso tra 9 e 15 punti, per il Dax .GDAXI una partenza in una forchetta tra +25 e +38 punti e per il Cac-40 .FCHI un rialzo in avvio tra 7 e 12 punti (lo 0,4%).

Negli Usa Alcoa (AA.N) ha annunciato la terza contrazione consecutiva dei risultati trimestrali, ma il piano di razionalizzazione dei costi presentato dal colosso dell‘alluminio è stato molto più consistente rispetto alle attese degli analisti. Il titolo è balzato a Wall Street, dando un‘intonazione positiva all‘avvio della stagione delle trimestrali.

L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha concluso la seduta di ieri in calo dell‘1,12% a 817,12 punti.

Occhi puntati oggi sulle decisioni relative ai tassi di interesse di Bank of England e all‘agenda del G8 con al centro clima e scambi commerciali.

Per oggi sono attesi i risultati di periodo della società inglese Man (EMG.L), i dati del traffico aereo di Lufthansa LHANG.DE, i dati settimanali sui disoccupati Usa e la trimestrale del colosso del petrolio Chevron CVX.N.