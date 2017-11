Borse Europa viste in rialzo per la quarta sessione consecutiva

LONDRA, 9 novembre (Reuters) - Le attese per le borse europee parlano di un‘apertura in rialzo, preludio a una quarta seduta positiva consecutiva, dopo l‘impegno da parte del G20 economico a non smantellare le politiche di incentivo all‘economia fino a quando la ripresa non sarà assicurata.

I bookmaker finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico .FTSE apra in rialzo tra 29 e 33 punti (ovvero fino allo 0,6%), il Dax tedesco .GDAXI tra 21 e 26 punti (fino allo 0,5%) e il Cac francese .FCHI tra 28 e 32 punti (fino alllo 0,9%).

Il benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso venerdì guadagnando lo 0,2%. L‘indice paneuropeo ha guadagnato finora il 54% dal record negativo dello scorso marzo, ma si trova al di sotto del 3,7% dai massimi dell‘anno di metà ottobre.