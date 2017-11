BORSE EUROPA - Indici in ribasso su Asia, male i minerari

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.777,98 -0,3 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 974,71 -0,31 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 227,55 -0,42 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 306,95 +0,10 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 189,08 -0,26 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 9 settembre (Reuters) - Le borse europee scendono in apertura, allontanandosi dai massimi di 11 mesi a cui si erano avvicinate ieri. Pesa la spinta dei ribassi asiatici e la mancanza di catalizzatori che possano guidare il mercato verso l‘alto.

In calo i minerari .SXPP dopo la forte crescita di ieri mentre salgono i titoli del comparto auto .SXAP e immobiliare .SX86P.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst perde lo 0,31%, l‘inglese Ftse 100 .FTSE lo 0,2%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,31% e l‘indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,26%.

Il benchmark europeo era salito ieri vicino ai massimi da undici mesi, 51% superiore al minimo storico di marzo.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Il settore minerario cala dopo la crescita di ieri spinta dai prezzi dei metalli in salita. ANGLO AMERICAN ( AAL.L ANTO.L BLT.L LMI.L RIO.L VED.L

*BG GROUP BG.L sale del 2% per la scoperta di un giacimento petrolifero a Guara, al largo del brasile.

* SPORT DIRECT ( SPD.L

* MEDIGINE MDGGn.DE cresce verso il 7% dopo che un nuovo farmaco è stato approvato in Germania.

* PETROPLUS PPHN.VX> ha aperto in calo del 7,5% per poi assestarsi al 3,5% di flessione dopo che il raffinatore ha annunciato un piano di rifinanziamento che prevede emissione di debito per 500 milioni di dollari.