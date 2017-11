PARIGI, 9 settembre (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire contrastate dopo il rally di ieri, a causa di nuovi timori sull‘economia che stanno ofuscando l‘impatto positivo del ribasso del prezzo del brent e della debolezza dell‘euro.

I bookmaker finanziari, o spread better, a Londra stimano che l‘indice Ftse100 apra in rialzo fra 3 e 4 punti, il Dax tedescO in calo fra 2 e 16 punti e il Cac-40 francese in calo fra 3 e 10 punti.