BORSE EUROPA-Minimi due settimane su timori guerra commerciale

ROMA, 2 marzo (Reuters) - INDICI ORE x,xx VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3340,64 -1,72 3503,96 STOXX EUROPE 600 368,92 -1,58 389,18 STOXX BANCHE 180,82 -1,89 183,99 STOXX OIL&GAS 297,92 -1,84 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 285,6 -1,76 288,35 STOXX AUTO 603,74 -2,54 614,77 STOXX TLC 259,37 -0,98 281,61 STOXX TECH 426,47 -2,25 439,00 Le borse europee sono ai minimi da due settimane a metà seduta oggi dopo che il presidente Usa Donald Trump ha detto che gli Usa imporranno dazi sull'import di acciao e alluminio, innescando timori di una guerra commerciale globale. ** Tali preoccupazioni hanno scatenato un ampio sell-off sui mercati europei, in particolare su quei listini, come il Dax di Francoforte, dove forte è il peso dei titoli votati all'export. ** "Più che la portata economica di queste misure (acciaio e alluminio pesano solo per circa il 2% del totale delle importazioni a stelle e strisce) è l'aggressività del messaggio con le sue potenziali conseguenze di una più estesa guerra commerciale a spaventare il mercato," dice Alessandro Balsotti, gestore di JCI Capital. ** Alle 13 italiane il DAX cede il 2,23% sui minimi da sei mesi mentre lo STOXX 600 paneuropeo perde 1,46%. ** Tutti i comparti sono in territorio negativo, con le auto a guidare i ribassi. Volkswagen e la francese Peugeot perdono oltre il 2%. ** Tutti i titoli legati ad alluminio e acciaio perdono terreno, con ArcelorMittal, Salzgitter e Norsk Hydro tutti in ribasso di più del 2%. ** Tenaris, che ha produzione e impianti negli Usa, cede l'1,4% dopo un'apertura a segno più. ** I titoli legati ai metalli preziosi, considerati beni di rifugio, vanno meglio dopo l'annuncio di Trump. Randgold, Centamin e Polymetal salgono tutti di oltre l'1,3%. ** La svedese Elekta segna +8% ed è la migliore del paniere STOXX dopo aver annunciato utili superiori alle previsioni mentre IMI crolla dell'8,5% dopo risultati deludenti. ** L'indice STOXX è impostato per archiviare la settimana in ribasso di oltre due punti percentuali prima di un fine settimana ricco di eventi politici in Italia e Germania che potrebbero alimentare timori sul futuro dell'Europa già alle prese con le trattative per Brexit.