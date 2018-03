BORSE EUROPA aprono in calo, pesano risultati societari e trend monetario

INDICI ORE 10,38 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3414,63 -0,71 3503,96 STOXX EUROPE 600 377 -0,69 389,18 STOXX BANCHE 184,39 -0,84 183,99 STOXX OIL&GAS 304,59 -0,61 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 291,44 -0,7 288,35 STOXX AUTO 625,88 -0,76 614,77 STOXX TLC 263,12 -0,43 281,61 STOXX TECH 440,39 -1,12 439,00 1 marzo (Reuters) - L'azionario europeo ha aperto in ribasso a causa di una nuova serie di risultati deludenti, come quelli dei supermercati Carrefour o del colosso della pubblicità WPP, che hanno mantenuto il mood negativo mentre dall'estero le preoccupazioni per la possibilità di un inasprimento della politica monetaria si stanno proiettando anche sul mese di marzo. ** Alle 10,30 l'indice pan-europeo STOXX 600 è in calo dello 0,5% con la maggior parte degli indici generali e di settore con il segno meno. ** A Francoforte il Dax arretra di 0,66%, Londra perde 0,29% e Parigi lo 0,41%. ** La francese Carrefour ha lasciato sul terreno il 6% dopo aver annunciato un taglio dei dividendi frutto di una più prudente valutazione della profittabilità per il 2018. I titoli della grande distribuzione hanno combattuto con la crescita di Amazon e stanno cercando di adeguarsi ad un mondo guidato dalla tecnologia. ** L'idea del gruppo Zalando, che distribuisce abbigliamento, di entrare in due nuovi mercati non ha raccolto i favori del mercato, le azioni sono crollate arrivando a sfiorare il -5%, a causa delle preoccupazioni per gli investimenti che questo allargamento richiederebbe. ** I titoli di Carpetright segnano -25% dopo che l'azienda, una catena di negozi di tappeti, ha annunciato di avere colloqui in corso con alcuni finanziatori per rafforzare il bilancio. L'annuncio arriva dopo l'avvertimento sui risultati fatto dalla società a fine gennaio. ** Un altro gruppo che sta facendo i conti con l'era digitale è WPP, le cui azioni sono scivolate di oltre il 13% dopo che l'azienda ha annunciato l'intenzione di snellire la propria struttura a causa della peggiore annata dall'avvio della crisi. Colpa delle società produttrici di beni di consumo che hanno tagliato i loro investimenti pubblicitari. ** Sul versante dei titoli in rialzo c'è Anheuser-Busch InBev le cui azioni viaggiano a ridosso del +6% dopo che l'azienda produttrice di birra ha messo a segno il quarto trimestre in utile. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia