PUNTO 1-BORSE EUROPA in calo, pesano Wall Street, risultati societari

(Aggiorna con dati e notizie) LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3444,33 -0,4 3503,96 STOXX EUROPE 600 380,83 -0,4 389,18 STOXX BANCHE 186,73 -0,13 183,99 STOXX OIL&GAS 307,44 -0,24 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 295,58 0,24 288,35 STOXX AUTO 630,06 -0,45 614,77 STOXX TLC 265,01 -0,18 281,61 STOXX TECH 445,24 -0,01 439,00 L'azionario europeo è in ribasso a metà mattinata, con una nuova serie di risultati societari che non hanno invertito il mood negativo dopo la chiusura in rosso di Wall Street. Sul mercato borsistico americano c'è il timore che il rialzo dei tassi possa essere più veloce delle attese. Alle 11,55 ora italiana l'indice pan-europeo STOXX 600 è in calo dello 0,4 % con la maggior parte degli indici generali e di settore con il segno meno. A Francoforte il Dax arretra di oltre lo 0,3%, Londra perde 0,28% e Parigi lo 0,48%. ** La francese Biomerieux è la peggiore dell'indice dopo aver pubblicato risultati deludenti e cala del 9%. ** Nello stesso settore, il gruppo farmaceutico Bayer perde 3,3% dopo dati deludenti e aver detto che servirà più tempo per il takeover di Monsanto. ** Anche la belga Solvay perde terreno, -2,9%, dopo le previsioni su una crescita minore nel 2018 e una perdita di redditività anche nel suo business tradizionale, la chimica. ** Guadagna invece il 2,8% l'operatore belga di supermarket Ahold Delhaize, che prevede risparmi di circa 200 milioni dalle riduzioni fiscali negli Usa quest'anno. ** Nel settore bancario, EFG International perde oltre il 9% dopo aver registrato una perdita netta annua peggiore delle attese, su cui pesa l'assorbimento dei costi di integrazione derivati dal takeover dell'istituto di private banking svizzero BSI. ** Sale del 3,15% l'istituto di credito austriaco Erste Group grazie all'aumento dei profitti netti, dovuto a un rialzo dei tassi d'interesse nell'Europa orientale e a una crescita stabile nei canoni bancari e nelle entrate dovute ai prestiti. ** Nel Regno Unito, ITV perde il 6,2% dopo aver riportato un calo del 5% degli utili adjusted dell'anno a causa di un difficile mercato pubblicitario. ** Tra i movimenti al rialzo legati ai risultati, Dialog Semiconductor balza del 10%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia