BORSE EUROPA aprono in calo, pesa Wall Street, risultati societari trend

LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - L‘azionario europeo ha aperto in ribasso con una nuova serie di risultati societari che non hanno invertito il mood negativo dopo la chiusura in rosso di Wall Street.

Sul mercato borsistico americano c‘è il timore che il rialzo dei tassi possa essere più veloce delle attese.

Alle 10.00 l‘indice pan-europeo STOXX 600 è in calo di 0,25% con la maggior parte degli indici generali e di settore con il segno meno.

A Francoforte il Dax arretra di 0,3%, Londra perde 0,35% e Parigi lo 0,37%.

** La francese Biomerieux è la peggiore dell‘indice dopo aver pubblicato risultati deludenti e cala del 9%.

** Nello stesso settore, il gruppo farmaceutico Bayer perde 3,3% dopo dati deludenti e aver detto che servirà più tempo per il takeover di Monsanto.

** Nel Regno Unito, ITV perde il 7,5% dopo aver riportato un calo del 5% degli utili adjusted dell‘anno a causa di un difficile mercato pubblicitario.

** Tra i movimenti al rialzo legati ai risultati, Dialog Semiconductor balza del 7,9%.

