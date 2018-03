BORSE EUROPA flettono, ma occhi su offerta Comcast su Sky

INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3450,37 -0,37 3503,96 STOXX EUROPE 600 381,38 -0,44 389,18 STOXX BANCHE 185,89 -0,12 183,99 STOXX OIL&GAS 307,07 -0,18 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 294,02 0,03 288,35 STOXX AUTO 628,36 -0,67 614,77 STOXX TLC 264,62 -1,04 281,61 STOXX TECH 444,16 -0,05 439,00 LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo flette oggi mentre il settore media è in fermento dopo che il gruppo Comcast ha fatto una contro offerta a sorpresa per acquistare la pay tv Sky mandando alle stelle i titoli. ** Mentre il presidente della Bce Mario Draghi ha parlato al parlamento europeo ieri, il neo-governatore della Fed Jerome Powell renderà la sua prima testimonianza oggi. ** Alle 12,20 italiane, il paneuropeo STOXX 600 segna -0,32%. ** Le azioni di Sky sono balzate oltre il 20% subito dopo che Comcast ha annunciato la propria offerta da 31 miliardi di dollari che potrebbe accelerare il piano di Fox di rilevare Sky e venderla a Walt Disney. Le azioni di Sky stanno trattando a prezzi ben più elevati rispetto all'offerta di Comcast, suggerendo che alcuni investitori stiano aspettando un ulteriore rilancio da parte di Fox/Walt Disney. "Ha tutte le caratteristiche dell'offerta migliore, per gli azionisti e anche per i regolatori", dice Jasper Lawler, responsabile della ricerca a London Capital group, aggiungendo che l'offerta è anche meno complicata dell'operazione con Fox e Disney, oltre ad offrire agli azionisti un prezzo più alto. E' "anche un segnale che viene dagli Stati Uniti dell'intenzione di voler guardare all'Europa come mercato per crescere piuttosto che all'Asia", dice ancora Lawler ricordando la fallita operazione del 2015, fra Time Warner Cable e Comcast negli Stati Uniti. L'indice europeo del comparto media è il migliore con un rialzo dell'1,7%, il massimo da un mese. Le azioni del settore Tv e dei produttori di contenuti inglesi sono in rialzo oltre il 2%. I risultati spingono anche oggi i corsi: le azioni del costruttore Persimmon sono aumentate del 10,5% dopo ha annunciato un aumento degli utili annuali e tutto il comparto si è mosso in linea: Berkeley cresce del 2,3% e Taylor Wimpey viaggia a +1,7%. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia