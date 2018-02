BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, corre BT

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3427,65 -0,13 3503,96 STOXX EUROPE 600 379,85 -0,13 389,18 STOXX BANCHE 185,67 -0,43 183,99 STOXX OIL&GAS 303,93 0,08 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 292,6 0,11 288,35 STOXX AUTO 628,65 -0,97 614,77 STOXX TLC 265,56 1,74 281,61 STOXX TECH 437,65 -0,48 439,00 MILANO, 23 febbraio (Reuters)- Le borse europee sono in marginale ribasso a metà seduta oggi con il mercato che metabolizza una serie di trimestrali, incluse quelle scoraggianti di Royal Bank of Scotland e Valeo, mentre BT corre dopo che l'autorità tlc britannica ha fissato i prezzi di accesso alla rete. ** RBS cede il 4% mentre la francese Valeo lascia sul terreno il 9% ai minimi da sei mesi, peggior titolo dello STOXX 600 oggi. I profitti del secondo semestre inferiori alle attese hanno indotto UBS a tagliare il target price sul titolo. ** Alle 12 italiane lo STOXX segna -0,13%, Londra -0,24%, Francoforte -0,07%. ** L'indice paneuropeo si avvia a chiudere la settimana con un risultato piatto, in un mercato che si sta stabilizzando dopo la forte volatilità vista all'inizio del mese che ha portato i listini ai minimi da sei mesi. ** Tra gli altri titoli in evidenza, Standard Life Aberdeen sale dell'1% dopo aver venduto il nocciolo dei suoi servizi assicurativi a Phoenix Group per 3,24 mld di sterline, mentre Swiss RE sale del 2,15 dopo aver registrato un utile netto migliore del previsto nel 2017. ** Subsea 7 segna +5% dopo la notizia di colloqui in corso per una joint venture con la rivale Schlumberger. ** Sale anche Neste portandosi su un massimo record a seguito di un upgrade da parte di Barclays, secondo cui la domanda per i combustibili alternativi continuerà a crescere. ** Tutto il comparto telecom si giova del rialzo del 4% messo a segno da BT, dopo la decisione dell'autorità britannica delle tlc Ofcom di fissare un tetto più generoso sui prezzi di utilizzo della rete. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia