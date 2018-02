BORSE EUROPA incerte, pesa calo Hsbc, bene Edenred

INDICI ORE 11,27 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3405,71 -0,06 3503,96 STOXX EUROPE 600 377,93 -0,08 389,18 STOXX BANCHE 185,08 -0,85 183,99 STOXX OIL&GAS 301,95 0,23 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 290,55 0,3 288,35 STOXX AUTO 629,79 -0,9 614,77 STOXX TLC 259,82 0,12 281,61 STOXX TECH 437,65 -0,38 367,87 LONDRA, 20 FEBBRAIO (rEUTERS) - Le borse europee sono contrastate nella seduta antimeridiana, con le banche in caduta dopo che HSBC ha registrato utili sotto le attese, mentre il mercato guarda alla ripresa dell'attività a Wall Street, dopo la festività di ieri. ** Alle 11,30 circa lo STOXX 600 cala dello 0,06%, mentre l'indice settoriale delle banche è in ribasso di 0,85%. ** HSBC sembra avviarsi al suo peggior calo in seduta da un anno dopo aver aggiornato i conti, l'ultima volta per il suo AD in uscita Stuart Gulliver. Gli analisti di Credit Suisse dicono che l'impegno della banca ad attuare buyback "come e quando opportuno" potrebbe segnare un cambio nella strategia di rendimento del capitale da parte del nuovo management. ** Edenred è tra i top performer, in crescita del 7% dopo che il fornitore francese di buoni pasto ha registrato utili record nel 2017, ha alzato il dividendo ed espresso fiducia per il 2018. ** Lo sviluppatore di software danese Simcorp guida lo Stoxx con un rialzo dell'8,7% dopo aver dato il bilancio dell'anno. ** Sostegono l'indice anche i titoli energetici, con BP, Total , Royal Dutch Shell ed ENI che sono in rialzo tra 0,3% e 0,6%. ** A Londra l'indice FTSE risente del ribasso di HSBC e del maggior gruppo minerario mondiale BHP, che ha deluso le aspettative in termini di risultati e perde il 3,6%. ** InterContinental Hotels cade del 4,5% dopo aver congelato il dividendo mentre cerca una nuova strategia per accelerare la crescita. ** La software house Temenos perde il 6% dopo le notizie che è in trattativa avanzata per comprare il rivale britannico Fidessa Group per circa 1,4 miliardi di sterline. ** HeidelbergCement sale dell'1,7% dopo aver alzato i target di sinergie dall'acquisizione di Italcementi per la terza volta in meno di un anno. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia