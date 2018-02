BORSE EUROPA incerte a metà seduta, rimbalzo perde forza

ROMA, 19 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3424,58 -0,06 3503,96 STOXX EUROPE 600 380,26 -0,09 389,18 STOXX BANCHE 187,44 0,28 183,99 STOXX OIL&GAS 302,31 0,44 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 291,27 0,55 288,35 STOXX AUTO 638,09 -0,89 614,77 STOXX TLC 260,31 -0,04 281,61 STOXX TECH 440,34 -0,39 367,87 ** Le borse europee sono incerte questa mattina, con il rimbalzo visto la scorsa settimana che sembra perdere slancio. ** La debolezza di Reckitt Benckiser dopo i conti limita i guadagni messi a segno dai finanziari e dai produttori di acciao. ** Questi ultimi beneficiano delle raccomandazioni del dipartimento del Commercio americano, che ha proposto al presidente Donald Trump l'introduzione di dazi e quote. Secondo Morgan Stanley, la commissione europea potrebbe rispondere con misure volte a limitare l'import di acciaio nell'Ue. ** Outokumpu e Arcelor Mittal - che hanno impianti in Usa - sono tra i titoli migliori oggi in Europa, con un rialzo tra l'1,7 e il 3,1%. ** Alle 11,45 italiane lo STOXX 600 è in frazionale discesa. L'indice paneuropeo ha registrato un rialzo del 3,3% la scorsa settimana dopo un avvio di mese piuttosto turbolento. Deve salire ancora del 6% circa per tornare sui massimi da due anni e mezzo segnati a fine gennaio. ** Reckitt Benckiser ha registrato profitti sotto le attese e le cose non cambieranno nel breve termine, avverte. Il produttore dei profilattici Durex cede il 5,4%. Anche Unilever, Diageo, Nestle e Danone sono in calo. ** Vanno bene invece i bancari con un +0,3% circa. Il settore è supportato dal +1,6% messo a segno da Deutsche Bank dopo che gli analisti di BofA Merrill Lynch hanno alzato la raccomandazione sul titolo a neutral. ** Il gigante tedesco Siemens guadagna l'1% dopo aver annunciato l'intenzione di quotare la sua divisione healthcare nella prima parte dell'anno. ** Daimler cede invece l'1,7% per questioni legate ad un'inchiesta sui test di emissione dei motori diesel. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia