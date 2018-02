BORSE EUROPA in ripresa per seconda seduta consecutiva, brilla Airbus

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3409,24 1,17 3503,96 STOXX EUROPE 600 377,91 0,9 389,18 STOXX BANCHE 187,39 1,72 183,99 STOXX OIL&GAS 301,61 0,88 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 289,96 1,26 288,35 STOXX AUTO 644,21 1,49 614,77 STOXX TLC 257,1 0,46 281,61 STOXX TECH 440,52 1,3 439,00 LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - Borse europee ancora positive oggi in mattinata dopo il rialzo di ieri, con gli investitori che tornano sul mercato guardando a trimestrali incoraggianti piuttosto che ai timori sull'inflazione Usa. ** Alle 11,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,9%, massimo da una settimana. L'indice resta sotto del 6,5% rispetto al massimo di due anni e mezzo toccato il 23 gennaio scorso. ** A sostenere i listini sono soprattutto i ciclici, con banche, tech e minerari tra i comparti migliori dopo le forti perdite della scorsa settimana. ** Tra i titoli maggiormente in evidenza, dopo le trimestrali, Airbus balza di quasi il 9% dopo numeri al di sopra delle attese su utili e ricavi. ** Schneider Electric è la migliore del CAC 40, in aumento del 5% dopo profitti migliori del previsto. ** La compagnia assicurativa olandese Aegon sale del 3,7% dopo una trimestrale oltre le attese grazie anche ai tagli alle tasse in Usa dove si sviluppa il 60% del suo business. ** E' debole invece Nestle ai minimi da 10 mesi con un calo del 2,4% dopo risultati non brillanti riguardo alla crescita organica lo scorso anno. ** Infine Old Mutual e Anglo American -- che hanno parte del loro business in Sudafrica -- sono in rialzo, tra i titoli migliori sul listino londinese, dopo le dimissioni del presidente Jacob Zuma. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia