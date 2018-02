BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, mercato scettico su ripresa listini

INDICI ORE 11,05 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3354,25 -0,42 3503,96 STOXX EUROPE 600 372,5 -0,12 389,18 STOXX BANCHE 183,1 -0,17 183,99 STOXX OIL&GAS 300,37 -0,04 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 285,46 -0,1 288,35 STOXX AUTO 628,29 -0,14 614,77 STOXX TLC 256,45 -0,7 281,61 STOXX TECH 428,91 -0,2 439,00 LONDRA, 13 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso stamattina nonostante la seconda sessione di rimbalzo registrata da Wall street ieri e un'ondata di risultati che non è riuscita a risollevare gli indici. ** Alle 11 italiane circa il paneuropeo STOXX 600 segna -0,12%, in un mercato incerto che non riesce a trovare una direzione chiara. ** Il comparto telecom soffre con Telenet che perde il 7% a seguito di risultati deludenti. Il titolo belga è il peggiore dello STOXX di settore oggi. ** Kering, che possiede il marchio Gucci, cede il 2,6% nonostante vendite migliori delle attese nel quarto trimestre. ** La rivale LVMH cede l'1,2%. ** Aurubis perde circa il 4% dopo risultati sotto le previsioni. ** Sale invece di oltre il 5% la francese dei videogiochi Ubisoft dopo un update positivo sui conti. ** Randstad sale dello 0,9% dopo un terzo trimestre nel quale i profitti core sono cresciuti del 15%. ** Il gruppo turistico TUI è il migliore sulla piazza di Londra con un +4,6% dopo aver annunciato una ripresa delle prenotazioni per questa estate. ** Il settore travel and leisure è tra i pochi a mostrare un rialzo solido, con Lufthansa e Easyjet in progresso rispettivamente dell'1,9% e dell'1,7%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia (Reporting by Julien Ponthus; Editing by Helen Reid and Raissa Kasolowsky)