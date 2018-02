BORSE EUROPA rimbalzano dopo settimana turbolenta

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3376,28 1,51 3503,96 STOXX EUROPE 600 373,91 1,44 389,18 STOXX BANCHE 183,82 0,97 183,99 STOXX OIL&GAS 301,71 1,63 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 286,34 1,45 288,35 STOXX AUTO 630,7 1,49 614,77 STOXX TLC 258,84 1,58 281,61 STOXX TECH 430,26 1,55 439,00 MILANO, 12 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza a metà seduta dopo il sell off visto la scorsa settimana che ha portato i listini sui minimi degli ultimi 6 mesi con una volatilità molto forte e bruciato circa mille miliardi di dollari di capitalizzazione sul mercato. ** Alle 11,35 italiane lo STOXX 600 segna +1,44% risalendo dal minimo da agosto visto venerdì. Londra e Francoforte regitrano rispettivamente +1,2 e +1,7%. ** L'indice che misura la volatilità sul mercato europeo scende dai picchi segnati la scorsa settimana sui timori di una ripresa dell'inflazione che hanno rafforzato i rendimenti dei bond e innescato la preoccupazione di un più rapido inasprimento della politica monetaria. ** Lo STOXX perde il 3,9% da inizio anno. ** I ciclici -- comparto più penalizzato dal sell-off dei giorni scorsi -- sono quelli che rimbalzano meglio oggi con le banche tra i settori più brillanti. ** Tra i minerari, Glencore, Rio Tinto e BHP segnano rialzi tra il 2,9 e il 3,6% a seguito della salita dei prezzi del rame dai minimi degli ultimi due mesi grazie al calo del dollaro. ** Victrex e Delivery Hero sono oggi i migliori del paniere europeo con guadagni tra il 4 e il 5% grazie a commenti positivi da parte dei broker. ** Akzo Nobel segna +1,7% dopo la notizia del Financial Times secondo cui potrebbe essere presto acquisita per 10 miliardi di euro dal fondo di private equity Apollo e il più grosso fondo pensionistico olandese. ** Heineken invece lascia sul terreno il 3,7% dopo aver abbassato il suo target per il margine di crescita a causa di un mercato volatile e di una acquisizione in Brasile. ** Sempre sul fronte M&A, TDC balza di quasi il 6% dopo aver annunciato di essere stata contattata per un potenziale bid. ** Nello stesso settore, SES cede il 5,5% dopo cambiamenti nel suo management. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia