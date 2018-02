BORSE EUROPA deboli a metà seduta, pesa sell-off Wall Street

INDICI ORE 11,39 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3366,52 -0,32 3503,96 STOXX EUROPE 600 373,13 -0,24 389,18 STOXX BANCHE 183,32 -1,05 183,99 STOXX OIL&GAS 301,45 -0,42 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 284,24 -0,82 288,35 STOXX AUTO 630,08 0,2 614,77 STOXX TLC 259,31 -0,06 281,61 STOXX TECH 429,17 0,27 439,00 LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta, penalizzato dal sell-off che ha colpito ieri Wall Street con i principali indici in calo del 10% rispetto ai massimi visti il 26 gennaio scorso. Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,24% con i principali listini nazionali piatti o in territorio negativo. L'indice ha perso ieri l'1,6% e il 4% da inizio anno. Le utilities, che potrebbero risentire maggiormente di una stagione di rialzo dei tassi, sono il comparto peggiore con un calo vicino al punto percentuale. Anche i titoli dell'energia vanno giù, con il petrolio in ribasso per il sesto giorno dopo che l'Iran ha annunciato un aumento della produzione e l'output Usa ha raggiunto nuovi massimi. Il comparto oil and gas cede lo 0,42% con Royal Dutch Shell e BP che perdono entrambi più dell'1%. Tra gli altri titoli in evidenza, la francese Amundi è la peggiore in Europa con perdite vicine al 5% dopo aver pubblicato i risultati annuali e i nuovi target finanziari. A.P. Moller-Maersk cede il 4,3% per non aver centrato le attese degli analisti nel quarto trimestre. Il comparto tech segna +0,27% con Infineon che sale del 2,5% e Siltronic del 2,3. L'Oreal registra +1,8% dopo che le vendite nel quarto trimestre hanno battuto le aspettative e le dichiarazioni dell'AD sulla quota in Nestle hanno ulteriormente rafforzato il titolo. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia (Reporting by Julien Ponthus; Editing by Tom Pfeiffer and Matthew Mpoke Bigg)