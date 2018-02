BORSE EUROPA deboli a metà seduta, banche in controtendenza

INDICI ORE 13,30 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3418,64 -1,04 3503,96 STOXX EUROPE 600 378,02 -0,56 389,18 STOXX BANCHE 187,71 0,52 183,99 STOXX OIL&GAS 304,62 -0,87 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 290,75 0,34 288,35 STOXX AUTO 639,49 -0,74 614,77 STOXX TLC 262,29 -0,84 281,61 STOXX TECH 434,57 -1,71 439,00 LONDRA, 8 febbraio (Reuters) Le borse europee sono deboli oggi a metà seduta, appesantite dai tech e dalle commodities, mentre sono positive le banche. Gli investitori guardano anche al comparto M&A, con tentativi di acquisizione che portano alle stelle la tlc danese TDC e la compagnia assicurativa svizzera Swiss Re. ** Alle 13,30 italiane lo STOXX 600 cede lo 0,56%, penalizzato in particolare dal -1,5% del comparto legato alle materie prime . L'indice perde quasi il 3% da inizio anno dopo il sell-off di questa settimana in un mercato in cui la volatilità resta molto alta. ** Positivi i bancari con un rialzo dello 0,52%, con UniCredit e Societe Generale in evidenza. ** Ma la migliore del listino oggi è la danese TDC con un balzo superiore al 16% nella sua miglior seduta dal giugno 2007 dopo aver rigettato un takeover da parte di Macquarie e tre fondi pensione danesi. ** Swiss Re segna +4,6% dopo aver annunciato di essere in colloqui con la giapponese SoftBank per vendere una quota di minoranza. ** Societe Generale sale quasi del 4% dopo risultati oltre le attese nonostante un calo dei profitti nel trimestre. ** La norvegese Orkla guadagna il 5,8% su una trimestrale incoraggiante. ** Schibsted perde invece il 5,5% dopo che i trader hanno giudicato insoddisfacenti i suoi risultati. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia