RPT-BORSE EUROPA volatili a minimi sei mesi su sell off globale

MILANO, 6 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono ai minimi da agosto oggi, in un mercato volatile colpito da un sell off globale innescato dai crescenti timori su una ripresa dell‘inflazione e dalla salita dei rendimenti dei bond.

Tutti gli indici settoriali sono in territorio negativo, spingendo il paneuropeo STOXX 600 in rosso per la settima sessione consecutiva.

Alle 9,50 italiane l‘indice segna -1,7%, Londra -1,8% e Francoforte -1,85%. L‘euro STOXX volatility index tocca il massimo da aprile 2017.

“La price-action sta avendo indubbiamente una natura tecnica, legata a un brutale risveglio della volatilità azionaria”, commenta Alessandro Balsotti, capo dell‘asset management di JCI Capital Ltd. “Siamo indubbiamente in acque sconosciute... In ultima analisi credo che la fase economica robusta potrà resistere al bagno di sangue sulla volatilità”.

Gli investitori temono che un ritorno dell‘inflazione possa spingere le banche centrali a inasprire la loro politica monetaria più in fretta di quanto atteso, abbandonando anni di stimoli che avevano dato sostegno ai mercati.

Tra i titoli peggiori oggi, Ocado cede oltre il 7% dopo non aver centrato le attese sugli utili. Babcock lascia sul terreno il 4% dopo aver abbassato le previsioni sui ricavi.

AMS balza invece dell‘8% circa dopo aver annunciato un aumento dei profitti nel quarto trimestre.

