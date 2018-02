BORSE EUROPA in netto calo a metà seduta su timori inflazione

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3490,75 -0,92 3503,96 STOXX EUROPE 600 383,6 -1,15 389,18 STOXX BANCHE 188,77 -1,07 183,99 STOXX OIL&GAS 310,01 -0,99 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 293,82 -1,29 288,35 STOXX AUTO 643,68 -0,7 614,77 STOXX TLC 268,83 -1,29 281,61 STOXX TECH 441,86 -1,07 439,00 LONDRA, 5 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo e' in deciso calo a metà seduta oggi, dopo i ribassi registrati dai listini asiatici, penalizzato dalle aspettative di aumento dell'inflazione e dalla salita dei rendimenti dei bond. ** Alle 12 italiane lo STOXX 600 cede oltre l'1,1%, verso al sua sesta seduta consecutiva di declino. ** L'indice ha segnato il minimo degli ultimi due mesi questa mattina, perdendo tutti i guadagni messi a segno da inizio anno. Il rendimento dei bond tedeschi ha registrato il massimo degli ultimi due anni con i timori di un aumento dell'inflazione che hanno innescato un sell-off sul mercato obbligazionario. ** Tutti i settori sono in rosso, in particolare i tech che scendono dell'1,3%. ASML, Dialog Semiconductor , Siltronic e BE Semiconductor lasciano sul terreno tra il 2 e il 3%. ** I risultati societari oggi aiutano poco. ** Ryanair perde oltre il 3% dimostrando cautela riguardo alla situazione dei piloti nonostante profitti in aumento. ** I titoli del comparto turistico sono tra i peggiori, in ribasso dell'1,3%. Air France, easyJet, IAG e Lufthansa mostrano tutte il segno meno. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia