BORSE EUROPA verso peggior settimana da agosto, pesa Deutsche Bank

INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3537,59 -1,11 3503,96 STOXX EUROPE 600 389,78 -0,94 389,18 STOXX BANCHE 190,83 -1,1 183,99 STOXX OIL&GAS 317,8 -0,27 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 297,09 -0,51 288,35 STOXX AUTO 648,41 -1,79 614,77 STOXX TLC 271,1 -1,17 281,61 STOXX TECH 449,35 -0,91 439,00 MILANO, 2 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo si avvia a metà seduta a chiudere la sua peggior settimana in sei mesi, appesantito dal netto calo di Deutsche Bank dopo conti poco incoraggiante che hanno depresso tutto il settore bancario. ** Il ribasso superiore al 6% del titolo bancario tedesco contribuisce al calo di tutto il listino europeo con lo STOXX 600 che cede quasi l'1% alle 12,20 italiane, nella sua quinta sessione di declino consecutiva. Francoforte -1,07%, Londra -0,33%. ** Lo STOXX perde il 2,6% sinora nella settimana, il peggior ribasso da agosto, penalizzato dalla risalita dei rendimenti dei bond, sulle attese di nuovi rialzi dei tassi, e dalla forza dell'euro che hanno eroso i guadagni messi a segno in uno scopiettante inizio d'anno. ** Il comparto bancario segna alle 12,20 italiane -1,1%, appesantito anche dai decrementi intorno al 4% delle spagnole Caixabank e Sabadell dopo trimestrali non soddisfacenti. ** Tra gli altri titoli, Nokian Tyres perde oltre il 7% a seguito di vendite deboli in Russia, mentre AstraZeneca lascia sul terreno l'1,4% dopo aver predetto un rallentamento della crescita delle vendite di farmaci. ** BT cede quasi il 4% dopo dati in linea con le attese. ** Dopo il profit warning di mercoledì, rimbalza Capita, migliore dello STOXX con un guadagno di quasi il 5%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia