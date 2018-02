BORSE EUROPA positive a metà seduta su trimestrali dopo tre sessioni in calo

ROMA, 1 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3622,99 0,38 3503,96 STOXX EUROPE 600 397,19 0,44 389,18 STOXX BANCHE 195,18 1,07 183,99 STOXX OIL&GAS 321,99 0,83 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 300,93 0,73 288,35 STOXX AUTO 668,44 0,67 614,77 STOXX TLC 277,86 -0,19 281,61 STOXX TECH 456,36 1,38 439,00 L'azionario europeo è positivo a metà seduta oggi dopo tre sessioni in rosso, sostenuto da un'ondata di trimestrali soddisfacenti e dai guadagni delle banche dopo che la Fed ieri ha segnalato tassi più alti quest'anno. ** I listini, che hanno registrato un rally da inizio anno, attendono oggi con attenzione i risultati di Apple, Alphabet e Amazon.com . ** Tra i titoli europei, Royal Dutch Shell è debole dopo un quarto trimestre sotto le attese mentre Novo Nordisk perde terreno sulle dimissioni del suo chairman e un profitto operativo meno brillante del previsto. ** Ma molte altre società, da Nokia a Roche, Unilever e Dassault Systemes sono in salita dopo le trimestrali, sostenendo lo STOXX 600 che alle 11,30 italiane registra un +0,44%. ** Londra alla stessa ora segna +0,13%, Francoforte +0,45%. ** Molti comparti europei sono in territorio positivo con tech e banche tra i migliori, mentre i farmaceutici segnano il passo zavorrati dal ribasso del 4% di Novo. ** La tlc danese TDC perde l'11%, peggior titolo dello Stoxx oggi, dopo aver rilevato l'emittente svedese Swedish Modern Times Group (+2%) in un deal da 2,48 miliardi di dollari. ** NEX Group balza di oltre l'8% ed è tra i migliori oggi dopo aver registrato un aumento dei ricavi. ** Bic perde invece l'8% in seguito al taglio del target price da parte di Natixis dopo l'aggiornamento sui conti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia