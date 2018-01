BORSE EUROPA negative a metà seduta con ciclici

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3624,33 -0,51 3503,96 STOXX EUROPE 600 398,24 -0,39 389,18 STOXX BANCHE 194,44 -1,05 183,99 STOXX OIL&GAS 323,93 -0,54 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 301,19 -0,65 288,35 STOXX AUTO 670,75 -0,41 614,77 STOXX TLC 280,23 -0,5 281,61 STOXX TECH 457,11 0,14 439,00 LONDRA, 30 gennaio (Reuters) - l'azionario europeo è debole a metà seduta oggi con gli investitori che evitano il rischio e i settori ciclici come minerari e finanziari che segnano le perdite più marcate, mentre reggono i difensivi. Alle 11,25 italiane lo STOXX 600 cede lo 0,39%, sulla scia dei cali registrati sia da Wall Street che dalle piazze asiatiche stanotte. I titoli legati alle materie prime perdono quasi l'1,5% penalizzati dal ribasso dei prezzi dei metalli colpiti dall'apprezzamento del dollaro. Anglo American è fra i peggiori del settore. Anche i bancari sono in calo (-0,9%), seguiti dai servizi finanziari (-0,8). I tech invece sono positivi, con un +0,3% dopo le perdite di ieri innescate da notizie secondo cui Apple taglierà la produzione di iPhone X. Tra gli altri titoli in evidenza, Loomis è il peggiore dello STOXX, in ribasso di quasi l'8% dopo una trimestrale sotto le attese. Swatch guadagna invece il 2,8% dopo risultati notevoli secondo gli analisti. I suoi profitti sono aumentati del 28% nel 2017 e ci si attende un 2018 "molto positivo" e in crescita. Il gruppo di ingegneria svedese Alfa Laval guadagna il 3% dopo ordini oltre le attese di mercato nel quarto trimestre. Siemens Gamesa, che produce turbine eoliche, sale del 5% dopo un buon primo trimestre, sostenendo indirettamente anche il rivale Vestas Wind. Philips scende infine del 2,5% grazie a risultati soddisfacenti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia