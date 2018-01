BORSE EUROPA in leggero calo a metà seduta

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3640,57 -0,19 3503,96 STOXX EUROPE 600 399,84 -0,18 389,18 STOXX BANCHE 196,73 0,03 183,99 STOXX OIL&GAS 327,23 -0,14 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 302,91 0,16 288,35 STOXX AUTO 675,57 0,16 614,77 STOXX TLC 281,15 -0,61 281,61 STOXX TECH 456,51 0,48 439,00 Dopo una partenza stabile, le borse europee sono in leggera discesa a metà seduta oggi in attesa di una settimana ricca di risultati trimestrali. L'euro, la cui forza la scorsa settimana aveva fiaccato l'azionario europeo, scende dai massimi mentre lo STOXX 600 è poco mosso con gli investitori che restano alla finestra. AMS balza del 25% dopo aver annunciato revenues raddoppiate nel 2017 ben oltre le attese degli analisti. Dialog Semiconductor, STMicro, e Infineon sono tutti in rialzo, con guadagni tra l'1 e il 5%. Sotto i riflettori l'acquisizione da parte della farmaceutica Sanofi di Ablynx per 3,9 mld di dollari. Il gigante francese segna -0,1% con i trader che metabolizzano i 45 euro ad azione pagati per Ablynx il cui prezzo di chiusura venerdì era 39 euro. Ablynx schizza di oltre il 20%. La svedese Getinge cede invece piu dell'8% dopo un quarto trimestre sotto le attese di mercato. La spagnola Bankia lascia sul terreno il 3,5% dopo aver riportato perdite per 235 mln di euro nel quarto trimestre a causa di costi di ristrutturazione dopo l'acquisizione di BMN. Piu in generale, tra i comparti positivi tech, minerari, auto, e finanziari mentre scendono utilities, food and beverage e immobiliari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia