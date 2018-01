BORSE EUROPA positive a metà seduta con lusso, ma forza euro continua a pesare

26 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3647,62 0,48 3503,96 STOXX EUROPE 600 400,54 0,5 389,18 STOXX BANCHE 196,65 0,29 183,99 STOXX OIL&GAS 329,31 0,23 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 302,55 288,35 STOXX AUTO 670,97 0,32 614,77 STOXX TLC 283,13 0,78 281,61 STOXX TECH 452,3 0,27 439,00 L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta sostenuto dal comparto del lusso, ma si prepara a chiudere una settimana col segno meno a causa del protrarsi della forza dell'euro. La moneta unica sale ancora oggi pur restando sotto al massimo da dicembre 2014 toccato ieri. Alle 11,55 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,5%, recuperando dal minimo di una settimana visto ieri, mentre il Dax , ricco di titoli maggiormente orientati all'export che soffrono la forza dell'euro, è sostanzialmente piatto. Londra alla stessa ora guadagna lo 0,58%. Lo STOXX 600 cede lo 0,1% sulla settimana dopo aver guadagnato circa il 3% nelle tre settimane precedenti, aiutato dall'ottimismo sulla ripresa in Europa e da aggiornamenti corporate positivi. LVMH balza di quasi il 5% dopo aver riportato vendite in salita e profitti in crescita supportando tutto il comparto del lusso. Christian Dior e Kering sono tra i cinque titoli migliori di oggi nel paniere europeo, in rialzo rispettivamente del 4,2 e del 3%. La casa di software svizzera Temenos brilla con un rialzo del 6%, sempre al centro di speculazioni su possibili takeover, dopo un +18% ieri. Kepler Cheuvreux ha aumentato oggi il target price sul titolo. Telia sale di oltre il 2% dopo aver aumentato il dividendo mentre Michelin e Thales registrano progressi su commenti positivi da parte dei broker. Un update negativo sui conti della norvegese Gjensidige butta invece giù il titolo (-5,8%). Anche Aryzta è debole lasciando sul terreno più del 7% dopo il downgrade sul titolo da parte di alcuni broker a seguito di un profit warning. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia