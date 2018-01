BORSE EUROPA poco variate, mercato guarda a Bce per rialzo euro

LONDRA, 25 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3652,84 0,26 3503,96 STOXX EUROPE 600 400,91 0,03 389,18 STOXX BANCHE 196 0,08 183,99 STOXX OIL&GAS 330,47 0,11 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 304,33 0,12 288,35 STOXX AUTO 673,85 -0,26 614,77 STOXX TLC 285,01 0,79 281,61 STOXX TECH 454,36 -0,13 367,87 L'azionario europeo è poco variato dopo un avvio fiacco, con gli investitori che aspettano di vedere se ci sarà una qualche reazione della Bce al rapido rialzo dell'euro. L'indice paneuropeo Stoxx 600 è sulla parità mentre il Dax arretra di 0,2% poco dopo le 10,30. L'indice della Borsa francese CAC40 sale di 0,2%. Il dollaro, a 1,24 sull'euro, scambia ai minimi da tre anni dopo che il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha detto di apprezzare un biglietto verde debole. ** La società di bevande Diageo che pure sale di 1,4% ha detto che la crescita delle sue vendite è stata contenuta dal rafforzamento della sterlina. ** Di contro, i movimenti valutari sono stati una buona notizia per il rivenditore di abbigliamento britannico Next, con il rialzo della raccomandazione di RBC. ** Peggior performance nello STOXX 600 alla società di prodotti da forno Aryzta AG che è in calo del 22% dopo aver drasticamente tagliato le previsioni sugli utili 2018. ** Nel settore tech, Software AG perde il 5,5%. Ha riportato una calo negli utili operativi del terzo trimestre. ** STMicroelectronics arretra dell'1% circa. La società ha detto che la domanda dai settori auto e industria bilancerà lo stagionale calo dagli smartphone nel primo trimestre dell'anno. ** Tra le small cap, il gruppo svedese Fingerprint Cards perde oltre 20% dopo aver annunciato un warning sui profitti e tagli del personale. ** La banca Nordea ha deluso il mercato con utili operativi del quarto trimestre sotto le attese e perde il 2,5% in borsa. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia