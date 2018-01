BORSE EUROPA in rialzo a metà seduta, Dax su record

LONDRA, 23 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3677,96 0,35 3503,96 STOXX EUROPE 600 403,32 0,3 389,18 STOXX BANCHE 196,76 0,05 183,99 STOXX OIL&GAS 330,83 0,24 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 304,02 -0,28 288,35 STOXX AUTO 686,6 0,47 614,77 STOXX TLC 286,09 0,83 281,61 STOXX TECH 462,93 0,65 439,00 L'azionario europeo è su nuovi massimi a metà seduta dopo che i senatori Usa hanno trovato un accordo per mettere fine a tre giorni di serrata degli uffici governativi. Il paneuropeo Stoxx 600 segna alle 11,15 italiane un +0,3% sui massimi da due anni e mezzo, mentre il Dax +0,9 è su livelli record. A sostenere il mercato sono soprattutto notizie corporate. Carrefour guida lo STOXX 600, con un +6,5%, dopo aver annunciato il taglio dei costi e l'apertura a nuovi investitori del suo business in Cina nel tentativo di contrastare Amazon sull'e-commerce. Easyjet registra +6,1% dopo i risultati del primo trimestre. Sky sale del 2,9% dopo che le autorità regolatorie britanniche hanno detto che l'acquisto di Sky da parte di Fox non è nell'interesse pubblico a causa dei rischi sulla mancanza di pluralità nei media, ma hanno proposto alcuni possibili rimedi. La compagnia aerea ungherese Wizz Air segna +3,5% dopo aver espresso interesse per Alitalia. Anche Logitech sale del 5% dopo vendite oltre le attese e un miglioramento della guidance. Ocado invece cede oltre il 5% dopo il +27% messo a segno ieri a seguito di un deal in Canada. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia