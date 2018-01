BORSE EUROPA poco mosse, vicine a massimi da 2 anni e mezzo

LONDRA, 19 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3638,37 0,48 3503,96 STOXX EUROPE 600 400,26 0,38 389,18 STOXX BANCHE 193,92 0,11 183,99 STOXX OIL&GAS 326,6 -0,61 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 304,52 0,28 288,35 STOXX AUTO 675,96 0,76 614,77 STOXX TLC 279,53 -0,16 281,61 STOXX TECH 461,86 0,65 367,87 MILANO, 19 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso negli scambi antimeridiani in cui i guadagni dei minerari, alimentati dai forti dati economici dalla Cina, sono compensati dal ritracciamento dei prezzi del greggio. ** Alle 10,00 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,20% e l'Eurostoxx 50 +0,22%, avviandosi a chiudere la settimana vicino ai massimi da due anni e mezzo grazie al consolidarsi della fiducia su ripresa dell'economia e crescita degli utili societari. ** L'indice delle risorse di base, che comprende i titoli delle aziende minerarie, sale dello 0,4%, il migliore tra i panieri di settore europei. I prezzi dei metalli sono stati spinti al rialzo dalla prima accelerazione del Pil in Cina, grande consumatore di metalli, da sette anni. ** Le azioni di BHP Billiton, Rio Tinto e Glencore hanno rialzi tra 0,5% e 1,2%. ** In evidenza anche le azioni del conglomerato svizzero del tessile e soluzioni per superfici OC Oerlikon, in rialzo del 4,2% dopo l'aumento delle sue stime per i margini operativi in seguito a due importanti ordini dalla Cina. ** Software AG sale del 2% al massimo da 18 anni sostenuta dalle prospettive di un aumento degli utili 2018 come effetto della riforma fiscale negli Usa. ** I titoli dell'energia sono tra i peggiori della giornata, con un calo dello 0,6%, in scia a una caduta superiore all'1% nei prezzi del greggio. ** Air France è in calo del 3,6% e guida i peggiori dello STOXX, dopo un downgrade da parte di Morgan Stanley. ** Tra le azioni a media capitalizzazione del Regno Unito, un profit warning ha fatto crollare del 53% i prezzi dell'operatore per le cremazioni Dignity. Anche il maggiore rivenditore britannico di materiali per pavimenti Carpetright ha dato un warning sui profitti che ha fatto cadere le sue azioni del 44%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia