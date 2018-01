BORSE EUROPA in modesto rialzo a metà seduta su rally Usa, Asia

LONDRA, 18 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3617,52 0,13 3503,96 STOXX EUROPE 600 398,12 0,04 389,18 STOXX BANCHE 193,3 0,13 183,99 STOXX OIL&GAS 329,35 0,48 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 303,26 0,63 288,35 STOXX AUTO 670,17 0,21 614,77 STOXX TLC 278,72 -0,67 281,61 STOXX TECH 456 0,78 439,00 ROMA, 18 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è in leggero rialzo oggi a metà seduta, sulla scia del rally di Wall Street e di listini asiatici su nuovi record. ** Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,04% e l'Eurostoxx 50 dello 0,13%. ** La svizzera Geberit è la migliore del paniere con un guadagno vicino al 5% dopo aver riportato un incremento delle vendite del 3,5% nel 2017. ** In Francia, Carrefour guida il CAC 40 verso l'alto con un +2% grazie a vendite migliori delle attese nel quarto trimestre. ** A Francoforte, il produttore di chip Infineon trascina il DAX guadagnando il 3,4% dopo un upgrade del rating da parte di Goldman Sachs. ** Il comparto tech è il migliore oggi in Europa. Da segnalare in particolare le buone performance di STMicro e ASML. ** Le tlc invece segnano il passo, con BT e Vodafone che cedono rispettivamente l'1,3 e l'1,8%. ** A Londra, Whitbread guadagna il 2,3% nonostante difficili condizioni di mercato dopo che una fonte ha detto a Reuters che il più grosso operatore alberghiero britannico sta considerando lo split della sua catena Costa Coffee. ** Associated British Foods, proprietario di Primark, cede il 4% dopo aver annunciato un calo superiore al previsto nei ricavi e nei profitti del suo business sullo zucchero a causa del calo dei prezzi in Ue. ** In Belgio, Ablynx sale dell'1,3% dopo che il suo maggior azionista ha detto che la danese Novo Nordisk deve aumentare la propria offerta se vuole acquisire il gruppo biotech belga. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia