BORSE EUROPA positive a metà seduta su risultati societari

INDICE ORE 12 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.637,75 0,72 3.290,52 STOXX EUROPE 600 399,75 0,48 361,42 STOXX BANCHE 193,85 0,21 170,27 STOXX OIL&GAS 331,12 -0,29 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 301,63 0,86 269,66 STOXX AUTO 672,19 1,20 542,82 STOXX TLC 283,64 1,04 292,22 STOXX TECH 453,29 1,25 367,87 LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta grazie anche a dati corporate incoraggianti come il balzo nelle vendite del proprietario di Peugeot, PSA. Alle 12 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,48% con molti indici di comparto e listini nazionali in salita grazie anche alla discesa dell'euro rispetto la dollaro. Francoforte sale dell'1,1% con Hugo Boss in rialzo di quasi il 2% dopo un rimbalzo nelle vendite online e non e una ripresa sul mercato Usa. La tedesca AG guadagna l'1% dopo che fonti hanno detto a Reuters che la compagnia ha contattato JP Morgan per una consulenza su un possibile break-up. Deutsche Bank cede l'1,2% per un'inchiesta in cui è accusata di aver ricavato utili dal trading sui derivati utilizzando un tasso benchmark canadese. Il CAC 40 a Parigi sale dello 0,44% con PSA Group in rialzo dell'1,2% dopo un balzo di oltre il 15% nelle vendite 2017. Sempre in Francia l'utility Engie registra +1% dopo aver dichiarato di sperare di migliorare la crescita degli utili nel core business, le energie rinnovabili. Anche Londra è positiva in seguito al rallentamento dell'inflazione a dicembre dopo il picco visto in novembre. GKN sale dell'1% ma resta sotto pressione per un possibile matrimonio con Melrose. Provident scende (-2,7%) dopo aver annunciato di attendersi perdite per 120 milioni di sterline.